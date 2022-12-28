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20:20, 28 декабря 2022Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала об отношениях с коллегами после закрытия шоу

Федункив рассказала, что поддерживает отношения с некоторыми коллегами по Comedy Woman
Марина Федункив

Марина Федункив. Кадр: Илья Соболев / YouTube

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman на ТНТ Марина Федункив сообщила, что продолжает поддерживать отношения с коллегами по программе после ее закрытия. Об этом артистка рассказала в интервью «Вечерней Москве».

По словам актрисы, сегодня она общается с некоторыми коллегами по Comedy Woman — в частности, с Татьяной Морозовой, Тамарой Туравой, Марией Кравченко и Екатериной Скулкиной. Причем, как уточнила Федункив, на проекте она постоянно ругалась со Скулкиной, но в итоге им удалось наладить отношения. «На деле Катя — прекрасный человек», — подчеркнула она.

Также знаменитость заявила, что благодарна проекту Comedy Woman. Актриса призналась, что передача стала важной главой в ее жизни и многому научила.

Ранее Федункив пожаловалась на сложности работы в Comedy Woman. Актриса рассказала, что с детства больше общалась с мужчинами, поэтому работу в полностью женском коллективе считала невыносимой.

Comedy Woman — юмористическое шоу, выходившее на канале ТНТ с 2008 по 2020 год. Создателем и продюсером программы была Наталья Еприкян. Основу коллектива проекта составили бывшие участницы команд КВН. В разное время в передаче участвовали Наталья Еприкян, Екатерина Варнава, Марина Федункив, Татьяна Морозова, Мария Кравченко, Екатерина Скулкина, Александр Гудков, Марина Кравец, Екатерина Борщева и Тамара Турава.

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Олег Давыдов
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