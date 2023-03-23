Новый директор ГМИИ имени Пушкина сравнила Сталина с Микки-Маусом

Новый директор ГМИИ им. Пушкина Лихачева назвала Сталина частью поп-культуры

Новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева назвала частью поп-культуры лидера СССР Иосифа Сталина, сравнив его с персонажем Disney Микки-Маусом. Она заявила об этом в ходе программы канала RTVI «Хроники нового мира».

Ранее в соцсети Twitter была удалена публикация журналиста Associated Press Александра Рослякова с видеороликом 2018 года, в котором Лихачева сидит в своем кабинете в Музее архитектуры имени Щусева на фоне портрета Сталина с приклеенной картиной зайца. Лихачева объяснила, что изображение ей подарили коллеги и оно вызывало разную реакцию у гостей ее рабочего пространства.

«Люди заходят в кабинет, видят эту несчастную табличку, которая, кстати, была инсталляцией, потому что у нас был Сталин с ушками. По реакции было все понятно: будем работать или нет. Сейчас у людей полностью исчезло чувство юмора», — пожаловалась руководительница ГМИИ имени Пушкина.

Всего в кабинете Лихачевой, по ее словам, было три изображения Сталина, включая кусок мыла с портретом вождя, который использовали по назначению. «Я приверженец очень простой позиции: он сдох. Все. Проехали. Мы не можем мерить нашу сегодняшнюю жизнь Сталиным. Это смешно просто. Почему не Иваном Грозным? Еще Петр I был тоже такой сомнительный персонаж», — заявила Лихачева.

Она отметила, что покойный лидер СССР стал предметом поп-культуры, «как Микки-Маус». «Изображений Сталина много, и он в конечном итоге и есть предмет поп-культуры. То есть каждый раз, когда людей надо отвлечь от чего-то серьезного, важного, достается Сталин», — заключила управленец культурного учреждения.

Ранее сообщалось, что Марина Лошак, которая руководила Пушкинским музеем в течение почти 10 лет, уволилась по собственному желанию. Новым руководителям ГМИИ назначена Елизавета Лихачева.