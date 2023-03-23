Россиянин застрелил троих приятелей и похитил пятилитровую банку со спиртом

В Саратове мужчина получил пожизненный срок за убийство приятелей из охотничьего ружья

Саратовский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, застрелившему троих приятелей и угрожавшему убийством женщине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, вечером 18 мая 2022 года он зашел в один из домов в хуторе Лопатино, в котором проводила время компания из трех мужчин. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант решил расправиться с товарищами и по очереди выстрелил в каждого из них из гладкоствольного охотничьего ружья. Потерпевшие скончались на месте.

Произошедшее увидела соседка. Заметив ее, преступник направил в ее сторону дуло ружья и сказал, что убьет ее, если она вызовет полицию. После этого он приказал ей забраться в соседний дом и похитить пятилитровую банку со спиртом. Женщине пришлось подчиниться.

Позже фигуранта задержали.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области получил пожизненный срок 31-летний убийца трех студенток-медиков.