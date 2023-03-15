Убийца трех российских студенток в Гае получил пожизненный срок

В Оренбуржье 31-летний убийца трех студенток-медиков в Гае получил пожизненный срок

В Оренбургской области 31-летний Александр Лазарев получил пожизненный срок за убийство и изнасилование трех студенток в Гае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину также признали виновным в поджоге, насильственных действиях сексуального характера, незаконном проникновении в жилище и неправомерном завладении автомобилем.

По версии следствия, вечером 29 сентября 2021 года в окне дома в Гае Лазарев увидел трех незнакомых девушек — 17-летнюю, 18-летнюю и 20-летнюю студенток-медиков. Мужчина дождался, пока они лягут спать, и с ножом зашел к ним в квартиру: дверь оказалась не заперта. Он изнасиловал студенток, а затем несколько раз ударил каждую из них ножом в грудь и шею. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина устроил поджог. Одна из жертв выжила и выбежала из дома, тогда Лазарев догнал ее и зарезал.

Вечером 3 октября фигурант угнал автомобиль на улице Добровольского и попытался скрыться на нем от сотрудников ДПС, однако был задержан.

В ходе расследования выяснилось, что 15 августа 2021 года Лазарев совершил еще одного преступление — изнасиловал женщину, которую предложил подвезти на автомобиле. Психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, показала, что в момент совершения преступлений Лазарев был полностью вменяем.