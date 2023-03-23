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20:56, 23 марта 2023Мир

В НАТО оправдали передачу Украине снарядов с обедненным ураном

Столтенберг оправдал передачу Украине снарядов с ураном нормами международного права

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Globallookpress.com

В вопросе законности и правомерности инициативы о поставках Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине члены НАТО руководствуются нормами международного права, которые не запрещают их использование. Передачу снарядов оправдал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины», — заявил генсек в ответ на вопрос журналистов о реакции России на планы поставок снарядов.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках военной помощи. Известно, что их использование не имеет ничего общего с ядерным оружием, но выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль может представлять опасность.

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Виктория Кондратьева
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