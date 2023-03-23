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19:41, 23 марта 2023Путешествия

Стюардесса перенесла операцию и похудела на 100 килограммов ради работы мечты

Девушка изменилась до неузнаваемости после операции ради работы в авиакомпании Qantas

Фото: Ryan Fletcher / Shutterstock / Fotodom

Австралийка перенесла операцию по уменьшению желудка и похудела на 100 килограммов, чтобы стать стюардессой. Об этом она рассказала в своих соцсетях и стала популярной. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Отмечается, что Надин (Nadine) изменилась до неузнаваемости, так как после операции долгое время ограничивала себя в твердой пище, а теперь соблюдает строгую диету. Девушка опубликовала в сети снимки себя до и после пути, который она прошла. Благодаря этим кадрам 28-летняя австралийка обрела много поклонников.

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По словам девушки, ее здоровье было главным препятствием на пути к работе мечты, однако теперь она стала частью летного экипажа Qantas. Хотя у авиакомпании нет ограничений по весу для сотрудников, от бортпроводников требуется отличный уровень здоровья и физической подготовки. К примеру, стюардесса должна иметь силы проплыть 50 метров без посторонней помощи.

При этом девушка объяснила своим подписчикам, что «любит все свои версии» и благодарна жизни за пройденный опыт. «Я благодарна за все это — я чувствую, что у меня есть перспективы, но понимаю, что я не была бы такой, какая есть, если бы не было той самой девушки "до"», — заключила Надин.

Ранее стюардесса, проработавшая в авиакомпании China Southern Airlines около 15 лет, лишилась работы после того, как сделала селфи в нижнем белье в туалете самолета. Китайская бортпроводница по фамилии Го поделилась интимной фотографией в социальной сети WeChat с целью прорекламировать бренд нижнего белья.

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Зарина Дзагоева
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