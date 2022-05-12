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Стюардесса сделала селфи в нижнем белье в туалете самолета и лишилась работы

SCMP: стюардесса опубликовала селфи в нижнем белье и лишилась работы

Фото: Liang Xu / Globallookpress.com

Стюардесса, проработавшая в авиакомпании China Southern Airlines около 15 лет, лишилась работы после того, как сделала селфи в нижнем белье в туалете самолета. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По информации издания, китайская бортпроводница по фамилии Го поделилась интимной фотографией в социальной сети WeChat с целью прорекламировать бренд нижнего белья. «Мне кажется, что я совсем голая, это очень удобный бюстгальтер, и с его помощью даже увеличился размер моей груди», — написала она в комментариях к публикации. При этом спустя десять минут девушка удалила пост.

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Отмечается, что селфи было сделано во время задержки рейса и в тот момент на борту не было пассажиров. Однако через месяц руководство China Southern Airlines уволило девушку за нарушение правил поведения и оказание негативного влияния на имидж авиакомпании. В ответ девушка подала на работодателя иск в Народный суд района Байюнь в Гуанчжоу, который признал увольнение незаконным и обязал компанию выплатить Го компенсацию.

Ранее в январе бывшая стюардесса авиакомпании Emirates Airline Майя Дукарик пожаловалась на строгие правила к внешнему виду бортпроводниц. По словам девушки, в компании действует корпоративная программа по контролю массы тела, в ходе которой участники проходят проверку веса — за лишние килограммы предусмотрены определенные наказания для сотрудников. Собеседница издания добавила, что в Emirates приветствуется сообщать руководству о наборе веса коллегами.

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Татьяна Карпова
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