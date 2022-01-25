Бывшая стюардесса Emirates рассказала о наказаниях бортпроводниц за лишний вес

Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates Airline Майя Дукарик (Maya Dukaric) пожаловалась на строгие правила к внешнему виду бортпроводниц. Об этом она рассказала в интервью с Insider.

По словам девушки, в компании действует корпоративная программа по контролю массы тела, в ходе которой участники проходят проверку веса — за лишние килограммы предусмотрены определенные наказания для сотрудников. Собеседница издания добавила, что в Emirates приветствуется сообщать информацию о наборе веса коллегами руководству.

В таком случае бортпроводнице выдается особая программа для похудения — планы диет и физических упражнений. Если девушке не удается достичь прогресса, ей могут сократить зарплату. На похудение обычно дается около двух недель. Дукарик также заявила, что правила регулируют униформу, прически и маникюр стюардесс.

Как рассказал бывший менеджер авиакомпании, пожелавший остаться анонимным, такие случае были довольно редкими — только 150 человек из 25 тысяч сотрудников были оштрафованы за набор массы тела.

Ранее в сентябре стюардессу Emirates Airline, проработавшую в авиакомпании более трех лет, уволили из-за лишних двух килограммов веса. По ее словам, она ходила в тренажерный зал и старалась следить за своим питанием, однако так и не смогла похудеть.