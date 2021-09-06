Стюардесса поправилась на два килограмма и лишилась работы в авиакомпании

Стюардесса, проработавшая в авиакомпании Emirates Airline около трех лет, лишилась должности после того, как поправилась на два килограмма. Об этом сообщает Mirror.

По словам бортпроводницы, она была вынуждена уволиться из-за того, что коллега назвал ее слишком большой и пожаловался руководству. «Они [руководство компании] не признались, кто пожаловался им на мой вес, но меня взвесили и заявили, что теперь будут отслеживать мой индекс массы тела (ИМТ)», — заявила девушка, отметив, что из-за лишних килограммов ее включили в корпоративную программу по контролю массы тела, в ходе которой участники проходят проверку веса без предупреждения в течение одного года.

После этого стюардесса прошла медицинское обследование и начала заниматься в тренажерном зале. «Я пыталась удерживать необходимый вес, но иногда набирала один или два килограмма. Я была так расстроена, когда меня поймали на замере веса с лишними килограммами. Годовая проверка ИМТ началась заново», — поделилась она и пояснила, что для того, чтобы выйти из-под контроля кураторов программы, необходимо ни разу в течение года не попадаться с показателями веса выше нормы.

«Меня вызвали в офис, чтобы снова взвесить, но я сказала, что больше не хочу этого делать и подала в отставку», — рассказала бортпроводница.

Ранее украинская стюардесса раскрыла правду о требованиях к внешнему виду бортпроводниц. Как отметила блогерша, в сети бытует миф о том, что стюардессу могут уволить за набор лишнего веса. Однако на самом деле все происходит наоборот: многие девушки, устроившись в авиакомпанию, поправляются на несколько килограммов, потому что бортовое питание очень калорийное.