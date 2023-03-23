Раскрыты сроки первого полета SSJ-100 с российскими двигателями

Мишустин: первый полет SSJ-100 с российскими двигателями планируется в течение 3 месяцев

Первый полет обновленного отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев. Сроки раскрыл премьер-министр России Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

Глава правительства отметил, что аэродинамические испытания обновленного воздушного судна были в полном объеме завершены в 2022 году. «Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов», — добавил он.

Также, по словам Мишустина, были успешно проведены летные испытания легкого многоцелевого самолета «Байкал» и опытных образцов регионального Ил-114. Более того, в декабре были сертифицированы композитное крыло на МС-21 и двигатель ПД-14.

Ранее в марте сообщалось, что российские авиакомпании смогут поддерживать летную годность эксплуатируемых пассажирских самолетов около десяти лет. Такой срок службы лайнеров назвал глава Минтранса и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.