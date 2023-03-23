Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:12, 23 марта 2023Россия

Россиянин протаранил шесть припаркованных машин, скрылся и попал на видео

В Нижнем Новгороде водитель протаранил шесть припаркованных машин и скрылся

В Нижнем Новгороде водитель протаранил шесть припаркованных машин и скрылся. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно, как в ночное время по двору на большой скорости проезжает машина, задевая несколько других автомобилей, у которых от удара срабатывает сигнализация. При этом водитель не останавливается и скрывается с места происшествия.

Как пишут авторы поста, инцидент произошел во дворе жилищного комплекса «Юг» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Утром жильцы обнаружили, что повреждения получили шесть автомобилей. У машин были помяты бамперы и разбиты фары.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель за рулем Mercedes-Benz во время парковки протаранил автосалон. На кадрах с камер наблюдения видно, как иномарка пытается припарковаться и резко начинает увеличивать скорость. В результате машина въезжает в здание, внутри которого сидят работники автосалона.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Варламова признали иноагентом
Звезда «Тайны перевала Дятлова» пожаловалась на неожиданный симптом беременности
В Сербии заявили об опасности британских снарядов с ураном для ВСУ
МИД России прокомментировал нападение на православный храм в Иерусалиме
Сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном в товарищеском матче
Поляки высказались об отношении к россиянам
Евросоюз поддержал новые санкции против России и усиление информационной войны
ЦСКА победил «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
Сальдо опроверг данные о выводе российских военных из Новой Каховки
В США назвали цели Зеленского максималистскими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.