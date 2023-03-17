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10:46, 17 марта 2023Россия

В Петербурге Mercedes протаранил автосалон с людьми и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель на Mercedes протаранил автосалон с людьми и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель за рулем Mercedes-Benz во время парковки протаранил автосалон, внутри которого находились люди. Видеозапись случившегося публикует RT в Telegram-канале.

На кадрах видно, как иномарка пытается припарковаться и резко начинает увеличивать скорость. В результате машина въезжает в здание, где внутри сидят работники автосалона. Автомобиль проезжает часть помещения и врезается в столы, где сидят люди. Один из сотрудников салона, судя по кадрам, пострадал, — его придавило столом.

Предварительно, автомобиль въехал в здание салона «ЕвроАвто». Причины случившегося выясняются.

Ранее в Крыму водитель на скорости протаранил здание администрации поселка Николаевка Симферопольского района. В результате столкновения автомобиль встал вертикально, врезавшись крышей в стену здания администрации.

Анастасия Шейкина
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