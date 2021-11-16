Водитель протаранил здание администрации в поселке в Крыму и попал на видео

Водитель на скорости протаранил здание администрации поселка Николаевка Симферопольского района Крыма. Видео ДТП опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как машина пролетела сквозь здание. Тайм-код на видео указывает, что ДТП произошло вечером 15 ноября.

В результате столкновения автомобиль встал вертикально, врезавшись крышей в стену здания администрации. Позже спецтехника ликвидировала последствия ДТП. О состоянии водителя не сообщается.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель иномарки на огромной скорости сбил людей, которые переходили Невский проспект по пешеходному переходу.

На видеокадрах видно, как автомобили на двух полосах останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, — в этот момент иномарка перестраивается в третью полосу и на огромной скорости таранит людей на переходе. Удар отбрасывает двух человек на обочину — очевидцы начинают оказывать им первую помощь.