В Подмосковье пьяный пассажир напал на водителя и угрожал ему связями с ФСБ

В Люберцах пьяный пассажир начал душить водителя такси и попал на видео

В Люберцах Московской области на видео попал пьяный пассажир такси, который напал на водителя, угрожая перерезать мужчине горло и твердя ему о своих связях со спецслужбами. Ролик публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как нетрезвый мужчина оскорбляет таксиста и уверяет, что «сейчас подъедут из ФСБ». Затем он хватает водителя за шею и начинает душить, требуя заглушить машину. «Я тебе сейчас глотку перережу, как барану», — кричит пассажир.

По данным канала, водитель не доехал до места назначения — мужчину забрали родственники, с которыми удалось связаться таксисту. Пострадавший написал заявление в полицию. В подмосковном главке МВД журналистам сказали, что по данному факту проводится проверка.