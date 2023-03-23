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20:18, 23 марта 2023Наука и техника

Первая напечатанная на 3D-принтере ракета не вышла на орбиту

Первая напечатанная на 3D-принтере ракета Relativity Space Terran 1 не вышла на орбиту

Кадр: NASASpaceflight / YouTube

Первая напечатанная на 3D-принтере ракета Terran 1 компании Relativity Space не вышла на орбиту. Об этом сообщает SpaceNews.

Испытательный пуск носителя состоялся 23 марта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США). Первая ступень носителя, оснащенного девятью работающими на метане двигателями Aeon 1, успешно отделилась от второй через 2 минуты 45 секунд после старта.

После этого включился двигатель второй ступени (разгонного блока) ракеты, которая спустя некоторое время начала замедляться.

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Тем не менее в Relativity Space остались удовлетворены результатами первого испытательного пуска носителя, до 85 процентов конструкций которого изготовлены на 3D-принтере. В компании надеются продолжить испытания Terran 1, а также ведут работы по созданию более крупного полностью многоразового носителя Terran R, первый пуск которого запланирован на 2024 год.

В апреле 2020 года компания Rocket Lab поймала в воздухе макет первой ступени своей ракеты Electron.

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Иван Потапов
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