Первая напечатанная на 3D-принтере ракета не вышла на орбиту

Первая напечатанная на 3D-принтере ракета Relativity Space Terran 1 не вышла на орбиту

Первая напечатанная на 3D-принтере ракета Terran 1 компании Relativity Space не вышла на орбиту. Об этом сообщает SpaceNews.

Испытательный пуск носителя состоялся 23 марта с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США). Первая ступень носителя, оснащенного девятью работающими на метане двигателями Aeon 1, успешно отделилась от второй через 2 минуты 45 секунд после старта.

После этого включился двигатель второй ступени (разгонного блока) ракеты, которая спустя некоторое время начала замедляться.

Тем не менее в Relativity Space остались удовлетворены результатами первого испытательного пуска носителя, до 85 процентов конструкций которого изготовлены на 3D-принтере. В компании надеются продолжить испытания Terran 1, а также ведут работы по созданию более крупного полностью многоразового носителя Terran R, первый пуск которого запланирован на 2024 год.

В апреле 2020 года компания Rocket Lab поймала в воздухе макет первой ступени своей ракеты Electron.