Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:14, 23 марта 2023Наука и техника

Раскрыты характеристики нового дешевого автомобиля Tesla

Инсайдер: обновленная Tesla Model 3 получит новые бамперы и датчики

Фото: Screen Post / Unsplash

Инсайдер раскрыл характеристики новой модели Tesla Model 3. Об этом сообщает издание SlashGear.

Журналисты медиа сослались на источник, который получил доступ к материалам автопроизводителя. Согласно данным, обновленная Model 3 будет иметь новый передний и задний бамперы. Так, в центре переднего бампера — в нижней части радиатора — будет находиться камера. Две другие камеры инженеры Tesla разместят по бокам.

Самый дешевый электромобиль в линейке Tesla лишится датчика температуры — его функции выполняет совмещенная с GPS-модулем система, которая будет брать информацию о погоде, исходя из местоположения электрокара. Уточняется, что Tesla убрала датчик температуры из-за экономии. По этой же причине обновленный автомобиль лишится некоторых опций, а деревянная обшивка в салоне будет заменена на тканевую.

Кроме того, Tesla незначительно изменит дизайн фар и зеркал заднего вида. По информации инсайдеров, производство обновленной модели запустят в третьем квартале 2023 года.

Tesla Model 3 — пятиместный электрический седан. Оригинальная модель была представлена в марте 2016 года. Стоимость автомобиля начинается с 43 тысяч долларов, что в рублевом эквиваленте составляет около 3,3 миллиона рублей.

В ноябре 2022 года источники Reuters рассказали, что Tesla обновит электрокар Model 3 и упростит сборку модели. Будущие изменения автомобиля объединены в рамках проекта под кодовым названием Highland.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Задержанный в Италии сын российского губернатора сбежал из-под домашнего ареста
Проспавший целый день за столом на фуд-корте мужчина оказался мертвым
Следователи заинтересовались сообщением об изнасиловании московского школьника
Стало известно о страданиях певицы Валерии из-за характера мужа
Путин присвоил чин генерала атаману Кубанского казачьего войска
Лавров рассказал о реакции США на проект резолюции СБ ООН по «Северным потокам»
В Москве стало меньше новостроек одного типа
Мишустин рассказал об ограниченных возможностях государства помогать регионам
США рассказали о рисках при эскалации украинского конфликта
Акции компании основателя Twitter рухнули после обвинений в мошенничестве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.