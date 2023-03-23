Раскрыты характеристики нового дешевого автомобиля Tesla

Инсайдер: обновленная Tesla Model 3 получит новые бамперы и датчики

Инсайдер раскрыл характеристики новой модели Tesla Model 3. Об этом сообщает издание SlashGear.

Журналисты медиа сослались на источник, который получил доступ к материалам автопроизводителя. Согласно данным, обновленная Model 3 будет иметь новый передний и задний бамперы. Так, в центре переднего бампера — в нижней части радиатора — будет находиться камера. Две другие камеры инженеры Tesla разместят по бокам.

Самый дешевый электромобиль в линейке Tesla лишится датчика температуры — его функции выполняет совмещенная с GPS-модулем система, которая будет брать информацию о погоде, исходя из местоположения электрокара. Уточняется, что Tesla убрала датчик температуры из-за экономии. По этой же причине обновленный автомобиль лишится некоторых опций, а деревянная обшивка в салоне будет заменена на тканевую.

Кроме того, Tesla незначительно изменит дизайн фар и зеркал заднего вида. По информации инсайдеров, производство обновленной модели запустят в третьем квартале 2023 года.

Tesla Model 3 — пятиместный электрический седан. Оригинальная модель была представлена в марте 2016 года. Стоимость автомобиля начинается с 43 тысяч долларов, что в рублевом эквиваленте составляет около 3,3 миллиона рублей.

В ноябре 2022 года источники Reuters рассказали, что Tesla обновит электрокар Model 3 и упростит сборку модели. Будущие изменения автомобиля объединены в рамках проекта под кодовым названием Highland.