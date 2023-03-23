Два дня блуждавших в джунглях Таиланда россиян спасли полицейские

Phuket News: заблудившихся в джунглях на Пхукете россиян нашли и спасли полицейские

Сотрудники полиции тайского острова Пхукет нашли и спасли российских туристов, два дня блуждавших в местных джунглях. Об этом пишет газета Phuket News.

По данным издания, супруги из России отправились на прогулку на лесистый мыс, расположенный между пляжами Найтон и Най-Янг, где регулярно теряются приезжие. Мобильный телефон у отдыхающих работал и определял геолокацию, однако самостоятельно выбраться из джунглей в темноте они не могли.

Отмечается, что о пропаже россиян в джунглях Таиланда сообщил директор национального парка Сиринат Сорасак Рананан (Sorasak Rananan). После этого пхукетская туристическая полиция совместно с работниками нацпарка и местными жителями приступила к поискам пары. Спасатели обнаружили заблудившихся путешественников возле скал в районе Кхао Сай Кху.

«Пара получила незначительные ссадины, а у одного из туристов была повреждена нога, — уведомил Рананан. — Их вывели из джунглей в безопасное место и оказали первую помощь, а затем в качестве меры предосторожности доставили в больницу».

Ранее в декабре заблудившиеся в горах Турции четверо российских туристов, среди которых — трое мужчин и одна женщина, были спасены при помощи вертолета. Россияне отправились в горы в курортном городе Бельдиби в Кемере без сопровождения гида. Спустя некоторое время путешественники поняли, что потерялись, и обратились за помощью к спасателям.