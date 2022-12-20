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16:25, 20 декабря 2022Путешествия

Российские туристы заблудились в горах Турции

Yenialanya: заблудившихся в горах Кемера четверых россиян спасли при помощи вертолета

Фото: Shutterstock

Заблудившиеся в горах Турции четверо российских туристов, среди которых трое мужчин и одна женщина, были спасены при помощи вертолета. Об этом сообщает портал Yenialanya.

По данным издания, россияне отправились в горы в курортном городе Бельдиби в Кемере без сопровождения гида. Спустя некоторое время путешественники поняли, что заблудились, и обратились за помощью к спасателям.

Местная жандармерия, получив запрос от туристов, приступила к спасательной операции. Однако эвакуировать россиян с места, где они были обнаружены, сразу не удалось, поэтому была запрошена помощь вертолета.

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Путешественники были доставлены в Кемер. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В августе спасатели эвакуировали с гор Сочи россиянина в тяжелом состоянии. 56-летний путешественник отправился в поход и внезапно почувствовал недомогание на высоте около 1600 метров. Чтобы быстро добраться до пострадавшего, спасатели также задействовали вертолет.

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Фариза Бацазова
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