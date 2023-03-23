Российский посол заявил о приближении Армагеддона

Посол РФ в США Антонов: поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном грозят Армагеддоном

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который назвал боеприпасы с обедненным ураном «обычной вещью».

Его слова приводит РИА Новости.

Антонов заявил, что поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном грозят Армагеддоном.

«Похоже, "просвещенный" Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», — отметил российский посол.

Дипломат подчеркнул, что ему трудно отвечать на «подобного рода бред». По его мнению, американские чиновники «пробили очередное дно», позволив себе сделать очередное безответственное высказывание. Он отметил, что западные журналисты не однократно доказывали негативные последствия снарядов с обедненным ураном.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках военной помощи.

