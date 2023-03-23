Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:24, 23 марта 2023Мир

Российский посол заявил о приближении Армагеддона

Посол РФ в США Антонов: поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном грозят Армагеддоном
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который назвал боеприпасы с обедненным ураном «обычной вещью».
Его слова приводит РИА Новости.

Антонов заявил, что поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном грозят Армагеддоном.

«Похоже, "просвещенный" Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», — отметил российский посол.

Дипломат подчеркнул, что ему трудно отвечать на «подобного рода бред». По его мнению, американские чиновники «пробили очередное дно», позволив себе сделать очередное безответственное высказывание. Он отметил, что западные журналисты не однократно доказывали негативные последствия снарядов с обедненным ураном.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине партию бронебойных снарядов с обедненным ураном в рамках военной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия Киеву
Россиянка побывала в отеле Сочи и описала его фразой «на вас хотят заработать»
В США обвинили Белый дом в преуменьшении значения встречи Путина и Си Цзиньпина
Стало известно об атаках на позиции ВСУ дронами Mavic под Авдеевкой
Раскрыто влияние противозачаточных средств на женский оргазм
Перечислены основные мошеннические схемы при похоронах
Модель для взрослых рассказала о большом заработке на неэротических запросах
Пленный из ДНР рассказал о пытках украинских военных методом ЦРУ
В России создали способную маскировать тепловые объекты от дронов линзу
Шольца обвинили в несамостоятельности и связях с США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.