Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 23 марта 2023Россия

Российского ребенка с переломом позвоночника нашли под окнами школы

SHOT: в Туапсе 13-летнюю девочку с переломом позвоночника нашли под окнами школы

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Под окнами одной из школ села Дефановка в Туапсе нашли 13-летнюю девочку с переломами позвоночника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, школьница получила тройку по английскому языку и не хотела, чтобы ее ругали родители. Для этого она решила напугать их и выпрыгнула из окна третьего этажа образовательного учреждения.

Ребенка доставили в травматологию в российском городе. Врачи диагностировали у девочки компрессионный перелом трех позвонков. Школьница объяснила случившееся желанием напугать родителей и избежать наказания.

Семья, в которой воспитывалась девочка, благополучная и не состоит нигде на учете. В случившемся разбирается полиция.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области 14-летняя школьница выпала из окна многоэтажки на улице Волкова. Девочка, сидя на подоконнике, курила вейп, слушала музыку и снимала видео для соцсетей. В какой-то момент она не удержалась и сорвалась вниз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В США заявили об угрозе нацбезопасности из-за упавшего в Черное море дрона
Глава МОК выступил с заявлением о российских спортсменах
Стало известно о новом формате работы подмосковного завода Mercedes-Benz
Два дня блуждавших в джунглях Таиланда россиян спасли полицейские
В ДНР зафиксировали 100 случаев подрыва гражданских на минах «Лепесток»
Глобальное потепление увеличит уязвимость пчел для пестицидов
Российского ребенка с переломом позвоночника нашли под окнами школы
Росгвардейцы предотвратили взрыв на высоковольтной ЛЭП в ДНР
Стало известно о госпитализации четвертого россиянина с сибирской язвой
Девушка отомстила обругавшим ее за радость от дешевой сумки хейтерам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.