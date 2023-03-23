Российского ребенка с переломом позвоночника нашли под окнами школы

SHOT: в Туапсе 13-летнюю девочку с переломом позвоночника нашли под окнами школы

Под окнами одной из школ села Дефановка в Туапсе нашли 13-летнюю девочку с переломами позвоночника. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, школьница получила тройку по английскому языку и не хотела, чтобы ее ругали родители. Для этого она решила напугать их и выпрыгнула из окна третьего этажа образовательного учреждения.

Ребенка доставили в травматологию в российском городе. Врачи диагностировали у девочки компрессионный перелом трех позвонков. Школьница объяснила случившееся желанием напугать родителей и избежать наказания.

Семья, в которой воспитывалась девочка, благополучная и не состоит нигде на учете. В случившемся разбирается полиция.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области 14-летняя школьница выпала из окна многоэтажки на улице Волкова. Девочка, сидя на подоконнике, курила вейп, слушала музыку и снимала видео для соцсетей. В какой-то момент она не удержалась и сорвалась вниз.