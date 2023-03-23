В России рассказали о применении «разрушителей городов»

«Военное обозрение»: в зоне СВО применяется «Тюльпан», окрещенный «разрушителем городов»

Минометная система 2С4 «Тюльпан», которая применяется в зоне специальной военной операции, в настоящее время является крупнейшей минометной системой, используемой в мире. Некоторые западные эксперты окрестили это оружие «разрушителем городов». Об этом сообщает «Военное обозрение».

Как рассказали российские специалисты, у 240-мм миномета 2С4 «Тюльпан» не существует аналогов в мире, хотя на Западе активно используются самоходные тяжелые минометные установки. 2С4 «Тюльпан» отличается от них тем, что он способен разрушать укрепрайоны и опорные пункты противника, которые остаются неуязвимыми для других орудий и могут быть уничтожены только при применении высокоточных авиационных ударов.

2С4 «Тюльпан» же может действовать при отсутствии авиации, используя снаряды разного типа для разрушения бункеров или зданий. Для стрельбы из миномета не требуется специальной подготовки позиции. Расчет выводит миномет на боевую позицию и ждет, когда операторы беспилотников обозначат минометчикам безопасный маршрут, а разведка передаст координаты цели. При этом системы противовоздушной обороны прикрывают 2С4 от реактивных систем залпового огня противника.

«Тюльпан» предназначен для уничтожения защищенных объектов и целей, которые не могут быть уничтожены орудиями меньшего калибра. Основным вооружением «Тюльпана» является миномет 2Б8 калибра 240 миллиметров.