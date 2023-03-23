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18:19, 23 марта 2023Бывший СССР

Украинец попытался попасть в Румынию и утонул

На Украине мужчина утонул в реке Тиса, пытаясь незаконно пересечь границу с Румынией

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

На Украине мужчина утонул в реке Тиса, пытаясь незаконно пересечь границу и попасть в Румынию. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской Госпогранслужбы.

В ведомстве заявили, что тело мужчины в водоеме нашли пограничники. При нем были обнаружены завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительские права.

Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщали о раскрытии нескольких схем уклонения от мобилизации. Организаторы были задержаны в Киеве, Закарпатской и Львовской областях. В СБУ уточнили, что за деньги задержанные предлагали военнообязанным мужчинам избежать мобилизации с помощью изготовления фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы республики. За свои услуги преступники просили 9000 долларов.

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Алевтина Запольская
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