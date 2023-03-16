В СБУ раскрыли несколько схем уклонения от мобилизации

В СБУ раскрыли три схемы уклонения от мобилизации и задержали чиновника Минобороны Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла три схемы уклонения от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СБУ провели ряд задержаний в Киеве, Закарпатской и Львовской областях, предъявив обвинения в совершении преступлений пятерым организаторам незаконных схем. Как заявили в ведомстве, за деньги задержанные предлагали военнообязанным избежать мобилизации путем изготовления фальшивых документов или посредством нелегального выезда за пределы страны. За подобные услуги преступники требовали 9000 долларов.

В СБУ отметили, что в Киеве правоохранителям удалось задержать замначальника одного из управлений Министерства обороны Украины, который участвовал в организации незаконного оформления документов для снятия граждан с военного учета. Для реализации схем чиновник использовал свои связи в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в нескольких областях республики.

Ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщали о раскрытии схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин призывного возраста в Молдавию. По данным ведомства, стоимость таких услуг составляла 13,5 тысячи долларов.