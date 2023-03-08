Украинские силовики раскрыли схему переправки военнообязанных через границу

Украинские силовики раскрыли схему незаконной переправки военнообязанных через границу

Украинские силовики раскрыли схему незаконной переправки военнообязанных мужчин призывного возраста через границу на западе страны. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора республики.

Доставка желающих избежать мобилизации осуществлялась в Молдавию. Организатор схемы задержан. По данным прокуратуры, стоимость данных услуг составляла 13,5 тысячи долларов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что власти страны еще не выполнили план по мобилизации, принятый с момента имплементации Верховной Радой указа президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения.

1 марта стало известно, что на Украине по приказу Минобороны республики на фронт отправили сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей. Такое решение было принято в связи с невыполнением ими предписанного плана по мобилизации.