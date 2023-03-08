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16:29, 8 марта 2023Бывший СССР

Украинские силовики раскрыли схему переправки военнообязанных через границу

Украинские силовики раскрыли схему незаконной переправки военнообязанных через границу

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Украинские силовики раскрыли схему незаконной переправки военнообязанных мужчин призывного возраста через границу на западе страны. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора республики.

Доставка желающих избежать мобилизации осуществлялась в Молдавию. Организатор схемы задержан. По данным прокуратуры, стоимость данных услуг составляла 13,5 тысячи долларов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что власти страны еще не выполнили план по мобилизации, принятый с момента имплементации Верховной Радой указа президента Украины Владимира Зеленского о введении военного положения.

1 марта стало известно, что на Украине по приказу Минобороны республики на фронт отправили сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей. Такое решение было принято в связи с невыполнением ими предписанного плана по мобилизации.

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Игорь Дмитров
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