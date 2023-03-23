В США назвали TikTok угрозой национальной безопасности

Госсекретарь Блинкен: США считают TikTok угрозой национальной безопасности

Администрация президента США Джо Байдена считает китайскую соцсеть TikTok, принадлежащую компании ByteDance, угрозой национальной безопасности страны. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, его слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что да, это так. С [этой угрозой] необходимо покончить тем или иным способом, и существуют различные методы, чтобы сделать это», — ответил Блинкен на вопрос, считает ли Вашингтон TikTok угрозой нацбезопасности страны. Его слова прозвучали на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей США.

Ранее в марте TikTok получила уведомление от возглавляемого Минфином США Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS), который потребовал, чтобы китайские владельцы приложения продали свои акции. Компания-владелец видеоприложения ByteDance подтвердила, что 60 процентов ее акций принадлежат глобальным инвесторам, 20 процентов — сотрудникам и 20 процентов — основателям. В противном случае, как сообщила компания, ее могут запретить в США.

Ранее запретить TikTok в США пытался предшественник Байдена на посту президента страны Дональд Трамп. Его решение заблокировали американские суды. В общей сложности приложением пользуются более 100 миллионов жителей США.