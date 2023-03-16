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07:47, 16 марта 2023Мир

США потребовали от TikTok продать китайскую долю под угрозой запрета

Reuters: администрация Байдена требует от TikTok продать китайскую долю, угрожая запретом

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы китайские владельцы TikTok продали свои доли в популярном видеоприложении. В противном случае компанию могут запретить в США, сообщила сама компания агентству Reuters.

TikTok получила уведомление от возглавляемого Минфином США Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS), который потребовал, чтобы китайские владельцы приложения продали свои акции. Компания-владелец видеоприложения ByteDance подтвердила, что 60 процентов ее акций принадлежат глобальным инвесторам, 20 процентов — сотрудникам и 20 процентов — основателям.

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Это первый случай при администрации президента Байдена, когда заговорили о запрете TikTok в стране. Предшественник политика на посту — республиканец Дональд Трамп — пытался запретить TikTok в 2020 году, но решение заблокировали американские суды.

О том, что владельцы TikTok задумались об отделении от материнской компании, стало известно еще 15 марта. Руководство считает это решение крайней мерой на случай, если компании не удастся убедить власти США в том, что соцсеть не представляет никаких угроз для страны (американские законодатели опасаются, что данные пользователей TikTok могут быть переданы правительству Китая).

У TikTok более 100 миллионов пользователей в США.

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Виктория Кондратьева
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