TikTok захотел отделиться от материнской компании

Bloomberg: TikTok обсуждает возможность отделения от материнской компании ByteDance

Социальная сеть TikTok, в которой пользователи снимают и смотрят короткие видео, захотела отделиться от китайской материнской компании ByteDance — в таком случае компания будет продана или выйдет на IPO (первичное публичное размещение акций). В TikTok рассматривают такую возможность из-за опасений США, связанных с угрозой национальной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Руководство считает это решение крайней мерой на случай, если компании не удастся убедить власти США в том, что соцсеть не представляет никаких угроз для страны. Одобрить сделку в случае ее реализации должны будут также власти Китая. По словам аналитиков, стоимость социальной сети оценивается в 40-50 миллиардов долларов. Однако на на оценку компании может повлиять недавний крах американского банка SVB, который ударил по стартапам во всем мире.

Опасения у американских чиновников появились на почве того, что популярный в США TikTok принадлежит китайской компании. По их мнению, она может следить за американскими пользователями и передавать данные властям КНР. В начале марта администрация президента США Джо Байдена поддержала представленный сенаторами законопроект, который позволит главе государства запрещать иностранные социальные сети, в том числе TikTok. Американские чиновники не раз публично утверждали, что китайская соцсеть представляет угрозу американской национальной безопасности.

Ранее Bloomberg сообщил, что эмиратская технологическая фирма G42 купила долю в ByteDance. Как считает агентство, связанная с чиновником компания из ОАЭ видит долгосрочный потенциал во владельце TikTok, так как «восстанавливающаяся китайская экономика поддерживает своих техногигантов, переживших три года ковидных ограничений и бесконечные репрессивные меры со стороны регуляторов».