Связанная с чиновником из ОАЭ фирма купила долю во владельце TikTok

Bloomberg: эмиратская фирма G42 купила долю в ByteDance, владеющей TikTok

Эмиратская технологическая фирма G42 купила долю в китайской компании ByteDance, владеющей TikTok, более чем за 100 миллионов долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Председателем совета директоров G42 является сын основателя ОАЭ и советник по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заид аль-Нахайян. Фирма купила акции ByteDance через свой фонд 42XFund. Как считает Bloomberg, связанная с чиновником эмиратская компания видит долгосрочный потенциал во владельце TikTok, так как «восстанавливающаяся китайская экономика поддерживает своих техногигантов, переживших три года ковидных ограничений и бесконечные репрессивные меры со стороны регуляторов».

Общая стоимость ByteDance при заключении сделки была оценена в 220 миллиардов долларов. При этом в сентябре 2022 года сама компания, объявив об обратном выкупе своих акций, дала оценку в 300 миллиардов долларов. Как отмечает Bloomberg, обе оценки существенно ниже той, которая была присвоена компании в 2021 году — тогда компания Tiger Global Management купила ее акции, исходя из общей стоимости в 460 миллиардов долларов.

Стоимость китайского интернет-гиганта колеблется из-за действий американских властей. В начале марта администрация президента США Джо Байдена поддержала представленный сенаторами законопроект, который позволит главе государства запрещать иностранные социальные сети, в том числе TikTok. Американские чиновники не раз публично утверждали, что китайская соцсеть представляет угрозу американской национальной безопасности.

Для того, чтобы уладить эту проблему, руководство TikTok обсуждает возможность отделения от материнской компании ByteDance, сообщал ранее Bloomberg. Однако руководство считает это решение крайней мерой на случай, если ей не удастся убедить власти США в том, что соцсеть не представляет угрозу для национальной безопасности страны. Как отмечает агентство, на оценку компании может повлиять и недавний крах американского банка SVB, который ударил по стартапам во всем мире.