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13:59, 23 марта 2023Мир

Рекордное число граждан России въехало в США через Мексику за 2022 год

Рекордное число россиян въехало в США через Мексику с октября 2021 по сентябрь 2022 года

Фото: John Moore / Getty Images

Рекордное число граждан России въехало в США через Мексику с октября 2021 по сентябрь 2022 года. Более 60 процентов из них получили убежище в стране. Об этом пишет RTVI со ссылкой на данные погранично-таможенной службы Соединенных Штатов.

Число въезжающих из России выросло после начала конфликта на Украине. В 2022 финансовом году (начался 1 октября 2021 года и завершился 30 сентября) в страну прибыли 21,7 тысячи граждан России, а в 2020-м — всего 467. Лишь за последние пять месяцев в Соединенные Штаты въехало 25 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что Мексика стала реже пускать граждан некоторых стран, в том числе и России, из-за участившихся случаев нелегальной миграции оттуда в США. Мексиканские партнеры туроператоров подтверждают, что проверки на границе стали жестче, при этом новые ограничительные правила не вводились. Туристам напомнили, что, как и раньше, для въезда в популярную пляжную страну требуется обратный билет. Более того, если рейс чартерный, то авиабилеты должны быть обязательно одной авиакомпании. Помимо прочего, путешественникам нужно иметь бронь в гостинице, подтверждение наличия финансовых средств или другие гарантии проживания.

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Анжелика Бережная
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