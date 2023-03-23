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12:34, 23 марта 2023Среда обитания

Россиянам раскрыли особенности строительства устойчивых к землетрясениям домов

Инженер Мамин: устойчивые к землетрясениям дома строят на основании федерального закона

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Cтроительство устойчивых к землетрясениям домов должно осуществляться на основании федерального закона и соответствующих правил. Такие особенности россиянам раскрыл эксперт в области разработки проектной и технической документации Дмитрий Мамин, сообщают «Известия».

Эксперт рекомендовал выбирать для проживания сейсмически безопасный район — их список можно найти в комплекте карт общего сейсмического районирования. Однако жилье в сейсмоопасных зонах возводят с учетом возможности предотвратить возможный вред. Так, важным правилом считается повышение гибкости и подвижности здания в противовес увеличению жесткости.

«Для укрепления дома можно использовать "мелкую" нарезку дома на комнаты, а также использовать для разделения комнат несущие стены, а не перегородки», — объяснил инженер. Что касается многоквартирных домов, то их тоже разделяют на более мелкие помещения. Наиболее безопасным считается металлический каркас.

Ранее коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов заявил, что при строительстве домов на территориях, которые подвержены землетрясениям, застройщики работают согласно нормам сейсмостойкого строительства. Подобные строения возводят из высокопрочных материалов, которые выдерживают подземные колебания и толчки.

Нина Ташевская
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