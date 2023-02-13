Названы особенности строительства устойчивых к землетрясениям домов

«Авито Недвижимость»: сейсмоустойчивые дома возводят из высокопрочных материалов

При строительстве домов на территориях, которые подвержены землетрясениям, застройщики работают согласно нормам сейсмостойкого строительства. Особенности строительства подобных объектов в разговоре с «Лентой.ру» назвал коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

Эксперт уточнил, что подобные строения возводят из высокопрочных материалов, которые выдерживают подземные колебания и толчки. Однако подобные материалы дорогие — сейсмоустойчивая арматура класса прочности 500 МПА обойдется в сумму от 30 тысяч рублей за тонну.

Чтобы избежать разрушения от толчков, застройщики делают антисейсмические швы и добавляют в цемент пластификаторы, а в основу самого здания закладывают сейсмобезопасный фундамент. «От появления трещин дома защищает использование сейсмопояса, а сейсмическую нагрузку облегчает использование различных сейсмоизоляторов. Иногда застройщик даже обносит здание стальным каркасом, поглощающим сильные подземные колебания — это возможно благодаря прочности стали», — объяснил Попов.

Два землетрясения в Турции магнитудой 7,8 и 7,7, начавшиеся 6 февраля, стали сильнейшими в стране с 1939 года и затронули несколько районов Сирии, а также Ливан, Ирак и Кипр. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 17 674, еще 72 879 человек получили ранения.