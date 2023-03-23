Bloomberg назвал самомнение пороком западной культуры

Самомнение является пороком западной культуры. Страны Запада могли бы добиться большего успеха во внешней политике, если бы усерднее пытались понять, почему многие не поддерживают выделение средств Украине. Об этом пишет Bloomberg.

Сингапурский дипломат, бывший председатель Совета Безопасности ООН Кишор Махбубани утверждает, что большинство людей на планете хотят жить в многополярном мире.

«Многие страны Юга, которые все еще хранят память о когда-то доминирующем Западе, знают, что Запад снова станет высокомерным и невыносимым, если полностью победит Россию», — говорит Махбубани.

Издание приводит результаты опроса YouGov, где 65 процентов респондентов в европейских демократиях видит в России противника, а 51 процент индийцев, например, рассматривают Россию как союзника (29 процентов видят в ней «необходимого партнера»). И только пять процентов — в качестве противника. Индия в прошлом году увеличила импорт из России на 400 процентов. А индийцев до сих пор не покидают воспоминания о том, как санкции США против Ирака и Ирана привели к росту цен на энергоносители на субконтиненте. Бывший посол Индии в России заявил в недавнем интервью о непринятии Западной интерпретации событий на Украине.

«Мы не принимаем западную интерпретацию конфликта», — отметил он.

Поразительное количество людей предпочитают российскую версию о событиях на Украине, сообщает издание. Они считают, что президент Владимир Зеленский — марионетка Запада, а то, что происходит в его стране, — это простая гражданская война между про- и антироссийскими фракциями, между которыми нет существенной моральной разницы.

В большей части Африки, Ближнего Востока и некоторых частях Азии политика министра иностранных дел России Сергея Лаврова характеризуется, как эффективная, сообщает издание. В Дели ему аплодировали, когда он обвинил Запад в лицемерии и двойных стандартах.

После недавнего визита Лаврова в Южную Африку министр иностранных дел этой страны Наледи Пандор отказалась от более раннего осуждения действий России. Она приветствовала растущие экономические двусторонние отношения ее страны с Москвой, пишет издание. Между тем почти все страны Северной Африки с энтузиазмом покупают российскую нефть.

В недавнем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин осудил прошлые иностранные интервенции Запада в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии, заявив: «Они никогда не смогут смыть эту кровь». С ним согласна зарубежная аудитория. Издание отмечает, что Лавров прав, когда говорит: «Однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое. Рождается многополярный мир».

Люди не хотят, чтобы их страны попали под американскую гегемонию, которую многие считают угнетающей, напоминает издание.

Сменявшие друг друга послы США на Кубе до прихода к власти Фиделя Кастро в 1959 году действовали с бесстыдным высокомерием. Они никогда не пытались скрыть от кубинского народа тот факт, что их лидер Фульхенсио Батиста правил в интересах Америки, а не их собственного, пишет Bloomberg.

Не следует забывать, что США и Великобритания на протяжении десятилетий были видными сторонниками правительства белого апартеида в Южной Африке из-за его воспринимаемой ценности как антикоммунистического бастиона в период холодной войны, напоминает издание. А попытки экспортировать демократию силой — особенно в Ираке — привели к обратным результатам, возродив воспоминания о колониализме.