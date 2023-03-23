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18:37, 23 марта 2023Среда обитания

В ООН заявили о «вампирском потреблении» со стороны человечества

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о неразумном потреблении воды

Фото: Mao Lei / Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество неразумно потребляет водные ресурсы. Его слова передает Reuters.

Во время конференции по водной безопасности генсек заявил, что четверть населения мира использует для питья небезопасную воду, а половина людей на Земле живет, не имея элементарных санитарных условий. В ООН призвали власти стран лучше распределять ресурс.

«Мы высасываем жизненную силу человечества из-за вампирского чрезмерного потребления и неустойчивого использования. Часть ресурса испаряется из-за глобального потепления», — заявил Гутерриш.

Во время выступления глава ООН также заявил, что в ближайшие десятилетия река Ганг, которая считается одной из самых полноводных в мире, может обмелеть. Такую судьбу он также предрек нескольким другим водоемам Южной Азии.

Нина Ташевская
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