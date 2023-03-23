В ООН предрекли скорое обмеление одной из самых полноводных рек мира

Глава ООН Гутерриш: в ближайшие десятилетия Ганг и другие реки Южной Азии могут обмелеть

В ближайшие десятилетия река Ганг, которая считается одной из самых полноводных в мире, может обмелеть. Такую судьбу этому и нескольким другим водоемам Южной Азии предрек глава ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

«По мере того как ледники и ледяные щиты будут продолжать отступать в ближайшие десятилетия, крупные гималайские реки, такие как Инд, Ганг и Брахмапутра, ощутят на себе воздействие — их потоки сократятся», — заявил генсек международной организации.

Гутерриш добавил, что повышение уровня моря вместе с вторжением соленой воды уничтожит большую часть огромных дельт этих рек. Глава ООН отметил, что ледники — крупнейший резервуар пресной воды на планете, который поддерживает питание, здоровье и производство энергии. При этом каждый четвертый человек на Земле (около двух миллиардов человек) живет в районах, где ледники и сезонное таяние снега отвечают за снабжение водой.

«Нам срочно необходимо сократить выбросы, усилить меры по адаптации и обеспечить климатическую справедливость. А развивающиеся страны должны иметь ресурсы для адаптации и повышения устойчивости к климатическим катастрофам», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее вечную мегазасуху ученые предрекли части США. Исследователи предположили, что при сценарии с умеренными выбросами парниковых газов к концу столетия регионами с самой высокой склонностью к вечной засухе станут юго-запад США, Австралия, Центральная и Юго-Восточная Азия, Средиземноморье и запад Южной Америки. Кроме того, в зоне риска окажутся Западная и Восточная Африка, Южная Азия и Северный Китай.