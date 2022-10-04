Части США предрекли вечную мегазасуху

New Scientist: мегазасуха может стать новой климатической нормой для юго-запада США

На фоне глобального потепления мегазасуха может стать новой климатической нормой для регионов на юго-западе США. Такую судьбу для части страны предрекли ученые Колумбийского университета в Нью-Йорке и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, пишет New Scientist.

Для того, чтобы выяснить общие закономерности и причины мегазасух, исследователи изучили данные о подобных явлениях по всему миру за последние 2 тысячи лет. Ученые обнаружили, что за последние два тысячелетия продолжительная нехватка воды случалась на всех континентах, кроме Антарктиды.

Регионы, подверженные засухе в результате естественной изменчивости климата, рискуют еще сильнее пострадать от нехватки осадков на фоне глобального потепления. «По мере того, как вы нагреваете воздух, увеличивается потребность воздуха в воде», — пояснил один из авторов исследования Парк Уильямс. Чем теплее воздух, тем больше влаги он способен в себе удерживать — значит, в водоемах или почве будет оставаться меньше воды, добавил ученый.

При этом на 46 процентов мегазасухи спровоцированы загрязняющей планету деятельностью человека. Оставшаяся доля воздействия приходится на природный феномен Ла-Нинья, во время которого на поверхность Тихого океана выходят холодные потоки воды, и часть регионов мира становятся подверженными сильным засухам.

Исследователи предположили, что при сценарии с умеренными выбросами парниковых газов к концу столетия регионами с самой высокой склонностью к вечной засухе станут юго-запад США, Австралия, Центральная и Юго-Восточная Азия, Средиземноморье и запад Южной Америки. Кроме того, в зоне риска окажутся Западная и Восточная Африка, Южная Азия и северный Китай.

Ранее на фоне длящейся два десятилетия засухи Большое Соленое озеро в штате Юта в США обмелело до рекордных значений и превратилось в источник токсичных бурь. Пыль со дна водоема подвергла опасности дикую природу и здоровье живущих рядом людей