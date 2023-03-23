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19:43, 23 марта 2023Мир

Евросоюз подтвердил обещание передать Украине вооружение

ЕС подтвердил обещание передать Украине 1 млн снарядов и ракеты класса «земля — земля»

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) подтвердили на саммите обещание передать Украине вооружение, передает РИА Новости.

«Евросоюз приветствует соглашение в Совете ЕС о срочном выделении Украине боеприпасов класса "земля — земля" и артиллерийских снарядов, а также, если она их попросит, ракет», — говорится в принятом заявлении глав государств и правительств объединения.

Уточняется, что их приобретут в том числе через совместные заказы путем мобилизации соответствующего финансирования из Европейского фонда мира, чтобы поставить совместно один миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Ранее стало известно о проблемах с планом ЕС нарастить производство снарядов для Киева. Отмечается, что оборонные компании пока не видят реальных долгосрочных соглашений, которые позволили бы им расширить производство снарядов, несмотря на громкие заявления европейских политиков.

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Анастасия Заикина
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