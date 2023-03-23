Стало известно о проблемах с планом ЕС нарастить производство снарядов для Киева

Politico: ЕС может не справиться с наращиванием производства боеприпасов для Украины

Страны Европейского союза (ЕС) могут не справиться с наращиванием производства боеприпасов для Украины. О наличии проблем с планом, разработанным объединением для Киева, стало известно изданию Politico.

Газета отмечает, что ЕС создавался как экономический мирный проект без военных амбиций, поэтому текущая ситуация для него — тяжелый вызов. Так, по плану функции инфоцентра и агентства-заказчика должно выполнять Европейское оборонное агентство (EDA). Однако ряд стран полагают, что этот орган не обладает собственным опытом в управлении такими сложными контрактами.

Politico пишет, что оборонные компании пока не видят реальных долгосрочных соглашений, которые позволили бы им расширить производство снарядов, несмотря на громкие заявления европейских политиков. Так, крупнейший концерн Германии Rheinmetall работает только на две трети мощности, пока ожидаются новые государственные контракты.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что промышленность не сможет удовлетворить потребности Украины, если правительства не увеличат расходы, чтобы удвоить свои производственные мощности.

Ранее страны ЕС согласовали план главы евродипломатии Жозепа Борреля, который касается поставок Украине артиллерийских снарядов на сумму два миллиарда евро. Уточнялось, что 20 стран Евросоюза примут участие в проекте по закупкам снарядов для Киева.