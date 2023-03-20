Названо число участвующих в закупке снарядов для Украины стран ЕС

Боррель заявил, что 20 стран ЕС примут участие в проекте по закупкам снарядов для Украины

20 стран Евросоюза примут участие в проекте по закупкам снарядов для Украины. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС

Он уточнил, что пока свое намерение подписали 17 стран сообщества и Норвегия, остальные присоединятся после завершения национальных процедур. Государства закупят снаряды для Украины на один миллиард евро.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза должны будут в ближайшее время передать Киеву все, что у них есть, а заказы на новые снаряды сделать до начала мая 2023 года. В Брюсселе считают, что крупные заказы на боеприпасы снизят цену на них и ускорят доставку. Однако еврочиновники осознают, что военной промышленности потребуются меры поддержки.

20 марта был опубликован отчет Борреля о результатах первого года реализации первой военной стратегии Евросоюза. В нем говорится, что страны ЕС намерены увеличить свои дополнительные оборонные расходы к 2025 году на 70 миллиардов евро.