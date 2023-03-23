В ЛНР заявили о минировании дорог ВСУ на купянском направлении

Марочко заявил, что ВСУ минируют дороги и строят сооружения на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют дороги и строят фортификационные сооружения на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Голубовка Харьковской области, вдоль реки Оскол, выявлено возведение новых фортификационных сооружений [бойцами ВСУ] и рытье траншей», — заявил он. Марочко отметил, что украинские военные активно минируют местность.

По его словам, ВСУ ведут инженерные работы, подвергая опасности мирных жителей. Подполковник в отставке уточнил, что военнослужащие Украины устанавливают минные заграждения даже в тех районах, где ранее передвигались граждане. При этом указатели об опасности практически не расставляются, подчеркнул он.

Ранее Марочко рассказал, что военные украинской армии минируют берег вдоль реки Северский Донец под городом Кременная. Как он утверждает, бойцы ВСУ используют для этого штатные противопехотные и противотанковые мины, а также самодельные взрывные устройства. Украинские военнослужащие минируют береговую линию «на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метров», добавил Марочко.