В ЛНР заявили о минировании бойцами ВСУ берега вдоль реки под Кременной

Марочко заявил, что бойцы ВСУ минируют берег вдоль реки Северский Донец под Кременной

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют берег вдоль реки Северский Донец южнее города Кременная. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины, находящиеся южнее Кременной, активно проводят инженерные работы. Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега», — сказал он.

По словам Марочко, украинские военные используют для этого не только штатные противопехотные и противотанковые мины, но и самодельные взрывные устройства. Он уточнил, что ВСУ минируют береговую линию «на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метров».

Ранее Марочко рассказал о прибытии крупного груза с западной амуницией для украинской армии в подконтрольный Киеву город Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что объем десяти фур достигает 96 кубометров. При этом страна-отправитель груза не указана, однако на всех автомобилях заметили номерные знаки Польши.