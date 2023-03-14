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08:17, 14 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о минировании бойцами ВСУ берега вдоль реки под Кременной

Марочко заявил, что бойцы ВСУ минируют берег вдоль реки Северский Донец под Кременной

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют берег вдоль реки Северский Донец южнее города Кременная. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины, находящиеся южнее Кременной, активно проводят инженерные работы. Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега», — сказал он.

По словам Марочко, украинские военные используют для этого не только штатные противопехотные и противотанковые мины, но и самодельные взрывные устройства. Он уточнил, что ВСУ минируют береговую линию «на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метров».

Ранее Марочко рассказал о прибытии крупного груза с западной амуницией для украинской армии в подконтрольный Киеву город Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что объем десяти фур достигает 96 кубометров. При этом страна-отправитель груза не указана, однако на всех автомобилях заметили номерные знаки Польши.

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Кристина Есикова
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