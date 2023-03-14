В ЛНР рассказали о прибытии крупного груза с западной амуницией для ВСУ

Марочко заявил о прибытии десяти фур с западной амуницией для ВСУ в Константиновку

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что крупный груз с амуницией для Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыл в подконтрольный Киеву город Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Марочко заявил о прибытии десяти фур с западной амуницией для ВСУ на одну из перевалочных баз Константиновки. По его словам, их объем достигает 96 кубометров. Страна-отправитель груза не указана, однако на всех автомобилях заметили номерные знаки Польши.

Подполковник добавил, что фуры частично разгружали на склад, частично — в военные автомобили, уезжавшие в сторону города Часов Яр к западу от Артемовска.

«В груз вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, БПЛА, обмундирование (раскраска мультикам), средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодронные ружья», — заключил Марочко.

Ранее он сообщил, что Киев усилил вербовку женщин с химическим и медицинским образованием в ряды ВСУ для отправки на линию фронта. По его словам, предпочтение отдается кандидатам в возрасте от 22 до 45 лет.