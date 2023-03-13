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08:46, 13 марта 2023Бывший СССР

Марочко заявил о вербовке Киевом женщин-биологов и химиков для отправки на фронт

Андрей Марочко сообщил о вербовке в ряды ВСУ химиков и биологов среди женщин на Украине

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Киев усилил вербовку женщин с химическим и медицинским образованием в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) для отправки на линию фронта, заявил ТАСС подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Помимо традиционных военно-учетных специальностей, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины», — сказал он, уточнив, что предпочтение отдается кандидатам в возрасте от 22 до 45 лет.

Марочко также сообщил, что на военную службу женщин принимают в оперативном порядке, присваивая военно-учетную специальность.

Ранее подполковник рассказал, что ВСУ испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке фронта. По его информации, украинским подразделениям, выполняющим задачи на данном участке, урезали выделение материальных средств.

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Алевтина Запольская
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