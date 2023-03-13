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08:04, 13 марта 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о дефиците топлива у ВСУ на Кременском участке фронта

Андрей Марочко: украинские войска испытывают нехватку ГСМ на Кременском участке фронта

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на Кременском участке фронта. Об этом он сообщил РИА Новости.

По информации Марочко, украинским формированиям, выполняющим задачи на данном участке, урезали выделение материальных средств.

«Лимиты, которые ранее и так выделялись не в полном объеме, теперь сократили еще практически на четверть», — подчеркнул военный.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные находят в кременских лесах большое количество оставленных тел украинских военнослужащих. Он также отметил, что во время огневого контакта и ближних боев киевские силовики в основном отходят «налегке», бросая даже раненных.

4 марта стало известно, что Вооруженные силы России максимально приблизились к позициям ВСУ на Кременском участке фронта.

Марина Совина
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