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09:41, 23 марта 2023Россия

В России допустили рост числа военно-учебных центров в медвузах

«Ъ»: Минздрав допустил рост числа военно-учебных центров в медвузах России с 4 до 17

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С 2024 года число военно-учебных центров (ВУЦ) в медицинских вузах России может вырасти с 4 до 17. Об этом пишет
«Коммерсантъ» со ссылкой на информацию, допущенную в Минздраве.

Пока же ВУЦ действуют в четырех подведомственных министерству вузах: Первом Московском государственном медуниверситете имени Сеченова, Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Евдокимова, Ростовском государственном и Тихоокеанском государственном медуниверситетах.

В ведомстве уточнили, что в этих центрах ведется обучение либо по программам военной подготовки кадровых офицеров (в течение шести лет), либо по программам подготовки офицеров запаса (четыре года со второго курса).

До 2019-го система военной подготовки студентов гражданских вузов заключалась в двух форматах: военные кафедры и факультеты военного обучения; учебные военные центры, разъяснил «Ъ». Выпускники учебных центров становились офицерами, которым нужно было отслужить три года.

После принятия поправок подготовка офицеров для действительной службы, а также офицеров, сержантов и рядовых запаса ведется только в созданных новых ВУЦ, отметили авторы статьи «Ъ».

Обращение в Минздрав с просьбой усилить «военно-медицинскую составляющую образования будущих военных медицинских специалистов» подготовила и направила депутат Госдумы Яна Лантратова. Она привела результаты опроса медиков, проведенного командой приложения «Справочник врача». Исследование выявило, что более половины гражданских врачей не знают, как оказывать военно-полевую помощь.

В декабре Минобрнауки порекомендовало вузам включить курс военной подготовки с 1 сентября 2023 года.

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Анна Щербакова
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