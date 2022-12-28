Минобрнауки выпустило рекомендации вузам по курсам военной подготовки

Минобрнауки порекомендовало вузам включить курс военной подготовки с 1 сентября 2023 года

Министерство науки и высшего образования России порекомендовало вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательные программы с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года», — сказали агентству в пресс-службе министерства.

23 декабря в Минобрнауки сообщили, что в российских вузах появится курс по основам военной подготовки. Уточняется, что модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России. Курс позволит сформировать компетенцию, которая необходима при возникновении ЧС и военных конфликтов.

27 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать 16 военных учебных центров при федеральных высших учебных заведениях.

Кроме того, ранее стало известно, что в России появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Соответствующие учебные модули уже включены в программу образования на 2023 год.