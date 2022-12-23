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15:59, 23 декабря 2022Россия

В российских вузах начнут обучать основам военной подготовки

Минобрнауки: в вузах России появится курс по основам военной подготовки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В российских вузах появится курс по основам военной подготовки. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Минобрнауки, пишет ТАСС.

«Модуль "Основы военной подготовки" разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобрнауки уточнили, что данная программа разработана для подготовки учащихся вузов к военной или иной государственной службе. Курс позволит сформировать компетенцию, которая необходима при возникновении ЧС и военных конфликтов, добавили в министерстве.

22 декабря Минпросвещения России выпустило документ, в котором утверждается программа образования на 2023 год. В частности, в российских школах появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Кроме того, новые школьные программы внесут изменения в учебники истории, в которых появится блок по специальной военной операции на Украине.

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Никита Абрамов
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