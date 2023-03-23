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01:52, 23 марта 2023Интернет и СМИ

Депутатов Франции призвали меньше использовать WhatsApp и Telegram

Politico: депутатов Нацсобрания Франции призвали меньше использовать WhatsApp и Telegram

Фото: Unsplash

Депутатам национального собрания Франции рекомендовали ограничить использование таких приложений, как TikTok, WhatsApp и Telegram. Об этом заявила Politico, ссылаясь на внутреннее письмо.

«Рекомендация касается TikTok..., но также в ней указаны американские платформы, такие как Snap и WhatsApp и Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также Telegram... и Signal», — отмечатся в публикации.

Депутатов Нацсобрания призвали меньше использовать эти приложения и соцсети, поскольку они собирают информацию, которой могут воспользоваться иностранные разведслужбы. Для совместной деятельности парламентариям предложили использовать французское программное обеспечение — WIMI.

Ранее Конгресс США призвали оперативно принять проект о запрете TikTok. С таким требованием выступил советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Марина Совина
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