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05:42, 23 марта 2023Мир

В США допустили участие Зеленского в «Саммите за демократию»

В Белом доме ожидают, что Зеленский примет участие в «Саммите за демократию»
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Администрация США ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во втором «Саммите за демократию», заявил старший директор по вопросам демократии и прав человека в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Роберт Берчински. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались, будет ли Зеленский выступать на саммите. Берчински адресовал этот вопрос украинскому правительству и допустил прибытие политика на мероприятие. «Но мы ожидаем, что он примет участие в саммите, как и многие десятки иностранных лидеров», — подчеркнул он.

В каком формате Зеленский сможет принять участие в мероприятии 29-30 марта, он не уточнил.

Ранее Зеленский предрек Вашингтону потерю влиятельности и лидерских позиций в мире в случае прекращения помощи Украине. Политик обратился к американцам, выступающим за то, чтобы Вашингтон перестал оказывать поддержку Киеву. Он счел подобные призывы опасными, отметив, что если Украина «не выдержит», то Россия «придет в страны НАТО».

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Марина Совина
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