Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 23 марта 2023Бывший СССР

Зеленский посетил подконтрольную Украине часть Херсонской области

На Украине заявили, что президент Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонщины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в подконтрольную Киеву часть Херсонской области после посещения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

«Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом восстановления инфраструктурных объектов», — заявили в пресс-службе.

Президент посетил сам Херсон, село Посад-Покровское на границе с Николаевской областью и неназванный энергетический объект.

Ранее глава Украины приехал под Артемовск. На позициях он пообщался с военнослужащими ВСУ и вручил им награды. Куда именно приехал украинский президент, не уточнялось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Мишустин высказался об отмене ЕГЭ
Моргенштерн прокомментировал ДТП с Даней Милохиным в Таиланде
Политолог высказался о будущем санкций против России
Российского полицейского заподозрили в организации проституции в спа-салоне
При обстреле приграничного российского поселка пострадал человек
В Эстонии призвали ЕС ввести ответственность за обход антироссийских санкций
Раскрыты опасные последствия стресса для организма
ВСУ попытались атаковать вышку сотовой связи под Брянском
Зеленский посетил подконтрольную Украине часть Херсонской области
У популярного блогера потребовали пять миллионов рублей за использование мема
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.