Зеленский посетил подконтрольную Украине часть Херсонской области

На Украине заявили, что президент Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонщины

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в подконтрольную Киеву часть Херсонской области после посещения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

«Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом восстановления инфраструктурных объектов», — заявили в пресс-службе.

Президент посетил сам Херсон, село Посад-Покровское на границе с Николаевской областью и неназванный энергетический объект.

Ранее глава Украины приехал под Артемовск. На позициях он пообщался с военнослужащими ВСУ и вручил им награды. Куда именно приехал украинский президент, не уточнялось.

