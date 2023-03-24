Херш заявил о рассмотрении США подрыва «Северных потоков» в 2021 году

Журналист Херш заявил, что США рассматривали подрыв «Северных потоков» еще в 2021 году

США рассматривали подрыв российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» еще в 2021 году. Об этом в интервью китайской газете China Daily заявил американский журналист Сеймур Херш.

По его словам, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в 2021 году связывался с исполнителями взрывов. «Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод», — рассказал лауреат Пулитцеровской премии.

Ранее Херш заявил, что президент США Джо Байден отдал приказ на подрыв российских газопроводов «Северный поток» в качестве наказания канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее отказывался от поставок оружия в интересах Украины. «Американская война, которую президент Байден так хотел поддержать, к концу осени шла не очень хорошо. Не знаю, было ли это гневом или наказанием, однако конечным итогом этого стало то, что важный источник энергии Западной Европы был перерезан», — пояснил он.